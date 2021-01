A Liga dos Amigos do Hospital de São Pedro de Vila Real ofereceu, no passado mês, uma cadeira de rodas à consulta Externa do Serviço de Psiquiatria do CHTMAD.

Esta oferta vem suprir uma necessidade identificada pelo serviço, permitindo, desta forma, melhorar as condições de acolhimento e conforto dos utentes deste serviço.

O Conselho de Administração do CHTMAD agradece a generosidade da Liga dos Amigos do Hospital de São Pedro, que muito contribui para a qualidade dos cuidados prestados.