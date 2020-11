Liga dos Amigos do Douro Património Mundial organiza 5ª Sessão de conversas – “Às Quintas no Douro”

A LADPM – Liga dos Amigos do Douro Património Mundial – vai realizar amanhã a 5º sessão de conversas – “Às Quintas no Douro”. O evento começa às 18 horas e acontece na plataforma online Zoom.

Ao longo de uma hora e quinze minutos vai ser debatida a relação possível entre quatro patrimónios mundiais: Porto, Douro, Côa e Salamanca.

Nesta 5ªSessão de conversas vão estar presentes Bruno Navarro (Presidente da Fundação Côa Parque), Bianchi de Aguiar (Coordenador da candidatura do Douro a Património Mundial), Rui Losa (Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto e Coordenador de candidatura do Centro Histórico do Porto à inclusão na lista de Património Mundial da UNESCO) e José Luís Prada (Secretário-geral da Fundação Rei Afonso Henriques). O moderador desta conversa vai ser António Filipe, o Presidente da LADPM.

A participação neste evento pode ser feita através do seguinte link:

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87686777552