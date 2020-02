LIDL adquiriu edifício de Nadir Afonso em Vila Real

A cadeia de supermercados LIDL adquiriu o edifício da Panreal, em Vila Real, um projeto assinado pela reconhecido arquiteto e pintor flaviense Nadir Afonso, de resto o único existente no concelho. A cadeia de supermercados pretende demolir o edifício para aumentar a área de estacionamento da loja, situada ao lado deste terreno, com 50 lugares de parqueamento.

Na sequência da compra do edifício, que pressupõe a sua demolição, no passado dia 28 de janeiro, a associação “Alter Ibi”, associação transfronteiriça para o desenvolvimento”, aproveitou a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, em Sabrosa, na apresentação do livro “Cartas a Miguel Torga”, para entregar um pedido urgente de apoio por parte da Presidência da República na salvação do edifício da Panreal.

A “Alter Ibi” entregou uma carta ao Presidente da República com o título “No centenário de Nadir vamos preservar a Panreal e fazer dela a mais linda loja do LIDL!”, num ato que consideram ser a última esperança pela preservação do edifício.