LEPI promoveu “Fim-de-Semana da vaca-loura” em Vila Real

No passado dia 4 de julho a LEPI, Núcleo de Estudos de Eco-Integridade, promoveu a actividade “ Fim-de-semana da vaca-loura” pela primeira vez em Vila Real.

O “Fim de semana da vaca-loura” é uma iniciativa do projeto VACALOURA.pt coordenado em parceria pela Associação Bioliving, a Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro (UA), a Sociedade Portuguesa de Entomologia (SPEN) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Esta ação pretende ser um exemplo europeu do envolvimento dos cidadãos na conservação de organismos ameaçados e tem como objectivo alertar a população para os problemas que esta espécie enfrenta e explicar como se pode reverter a situação de declínio populacional que tem vindo a registar-se.