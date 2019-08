Legislativas 2019: PSD Nacional aprovou lista de candidatos por Vila Real

O Conselho Nacional do PSD aprovou, nesta semana, as listas de candidatos a deputados às legislativas 2019, que se realizam a 6 de outubro. No que respeita à lista de Vila Real, a estrutura nacional modificou a ordem proposta pela Distrital, mantendo, no entanto, os três primeiros lugares. A maior mudança verificou-se no lugar ocupado por Nataniel Araújo, proposto pela concelhia de Vila Real, que passa do 10º lugar para o 4º.

A lista aprovada pela Nacional do PSD é encabeçada por Luís Ramos, atual deputado, seguido de Cláudia Bento, proposta pela concelhia de Chaves, e Artur Soveral de Andrade, indicado pela concelhia do Peso da Régua. Nataniel Araújo, de Vila Real, é 4º, seguido de Maria Lúcia Oliveira, de Mondim de Basto. José Amaral Borges, líder da JSD Distrital, é o primeiro suplente, seguido de Mónica Moreira, Daniel Alves, Ivete Moreiras e Guilhermina Costa.

Fernando Queiroga, presidente da Distrital de Vila Real, mostra-se satisfeito pelo facto de terem sido aprovados os nomes propostos. Deixou, ainda, uma palavra de agradecimento aos atuais dois deputados eleitos pelo círculo de Vila Real, Manuela Tender e Pedro Pimentel, que estão fora da lista.