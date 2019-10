Legislativas 2019: PS vence no país. PSD vence no distrito

As Eleições Legislativas 2019, que se realizaram no passado dia 6 de outubro, deram a vitória a nível nacional ao Partido Socialista (PS), liderado por António Costa, com o Partido Social-Democrata (PSD), de Rui Rio, a descer o número de votos e de mandatos em relação ao último sufrágio, realizado em 2015.

No entanto, ao nível do distrito de Vila Real, a votação foi favorável aos sociais-democratas, o que permitiu a eleição de três deputados para o PSD (Luís Ramos, Cláudia Bento e Artur Soveral de Andrade) e dois para o PS (Ascenso Simões e Francisco Rocha).

Ao nível distrital, de registar que o PSD venceu com 39,09% da votação e um total de 39.143 votos, seguido do PS, com 37,21% e 37.306 votos. O Bloco de Esquerda foi a terceira força política no distrito, com 6.06% e 6.078 votos, seguido do CDS-PP, com 4.50% e 4.510 votos. Surgem depois a CDU (2.51% e 2.519 votos) e PAN (1.65% e 1.651 votos).

Apesar de ter perdido no distrito, o PS foi o partido dominante em oito concelhos: Montalegre, Ribeira de Pena, Mondim de Basto, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mesão Frio, Sabrosa e Alijó. Já o PSD, venceu em seis: Boticas, Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços, Murça e Vila Real.

Votam, no distrito, 100.260 pessoas, num universo de 219.087 inscritos. A abstenção foi de 45.76%.