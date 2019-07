Legislativas 2019: Ascenso Simões encabeça lista do PS por Vila Real

A Federação Distrital do PS de Vila Real aprovou, no passado fim de semana, a lista de candidatos a deputados, que será liderada por Ascenso Simões. O presidente da distrital (e atual presidente da Junta de Freguesia de Vila Real), Francisco Rocha, segue no segundo lugar da lista. Em terceiro lugar surge a advogada de Chaves, Brigite Gonçalves, de 39 anos.

Na sessão, realizada sábado, os socialistas aprovaram ainda os nomes da assistente social, Ana Isabel Dias, de 39 anos, de Montalegre e Manuel Monteiro, do Peso da Régua, que ocupam o quarto e quinto lugar da lista.

Pela primeira vez, a Federação Distrital do PS apresenta uma proposta de lista que é paritária, ou seja, com tantos homens como mulheres. Além disso, 80% das pessoas que compõem a lista, excluindo o cabeça de lista, candidatam-se pela primeira vez a Eleições Legislativas.

Na lista aprovada segue-se a independente de Valpaços, Marisa Sousa, de 38 anos, e em sétimo lugar, Tiago Monteiro, em representação da JS. Em oitavo e nono lugares estão mais duas mulheres, a independente Margarida Cascarejo, de Alijó e Maria João Ribeiro, de Mondim de Basto. A lista é encerrada pelo “Capitão de Abril” e Coronel na Reserva, Rodrigo Pizarro, de Sabrosa.

Este processo só terminará no próximo dia 23 de julho com a aprovação da lista pela Comissão Nacional do PS.