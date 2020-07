Lar da Misericórdia de Lamego livre da COVID-19

Todos os utentes e funcionários do Lar de Idosos da Misericórdia de Lamego estão recuperados da COVID-19, de acordo com os resultados dos mais recentes testes de diagnóstico efetuados na instituição. Esta semana, o último utente que permanecia infetado, desde março último, testou negativo ao novo coronavírus. “É um momento muito feliz para esta Santa Casa. Embora a evolução da atual pandemia seja errática e de desfecho imprevisível, espero que estes resultados representem o fim de um dos capítulos mais tristes e difíceis na longa história desta instituição de solidariedade social”, sublinha o Provedor António Marques Luís.



Recorde-se que, desde o início da pandemia, foram detetadas 18 pessoas infetadas no Lar de Idosos de Arneirós: 14 utentes e 4 colaboradores. “Conseguimos agora superar esta dificílima situação, graças ao trabalho altruísta e dedicado das nossas funcionárias e do acompanhamento rigoroso e permanente da Autoridade de Saúde de Lamego”, explica.

Num período de muita angústia e isolamento social, nos últimos meses o dia a dia dos idosos do Lar da Santa Casa decorreu com a normalidade possível. Devido ao surto do novo coronavírus, foi das primeiras instituições no país a proibir as visitas com o objetivo de proteger os utentes que pertencem à franja populacional mais castigada por esta tragédia.

O contacto com os familiares e amigos foi mantido, em alternativa, à distância através de videochamada. Mais tarde, em finais do mês de maio, os idosos alojados nas instalações do Complexo Desportivo voltaram a receber as primeiras visitas. “Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para proteger a sua saúde e a dos nossos profissionais. Esta foi sempre a nossa principal preocupação desde o início de todo este processo”, recorda Marques Luís.

As visitas ao Lar de Idosos, em Arneirós, serão retomadas e anunciadas em breve, em cumprimento de todas as orientações emanadas pela Direção Geral da Saúde.