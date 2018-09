Os CTT Correios de Portugal e a Direção de Filatelia, com o apoio do Município de Vila Real, efetuaram uma emissão de selos dedicada ao mais recente Património Unesco, Barro de Bisalhães. O selo, que entrou em circulação no final do mês de agosto e pode ser adquirido em qualquer balcão dos CTT, para além da reprodução de uma peça da louça identifica o processo de fabrico, num interessante arranjo gráfico que celebra este merecido reconhecimento por parte da Unesco. Tratando-se de um selo personalizado tem o valor facial de 0,86€ podendo, por isso, ser utilizado na correspondência internacional e levar o barro de Bisalhães a todo o mundo.

Recorde-se que a decisão de inscrição do barro preto de Bisalhães na lista do património cultural imaterial que necessita de salvaguarda urgente da Unesco foi tomada no dia 29 de novembro de 2016, em Adis Abeba, Etiópia, na sequência de uma candidatura apresentada pelo Município de Vila Real. Este reconhecimento internacional foi um passo fundamental para a valorização da arte ancestral dos Oleiros de Bisalhães, que deixou de estar confinada ao nosso território e passou a ser partilhada com o Mundo.

Na passagem do segundo aniversário desta efeméride, o Município de Vila Real prepara-se para celebrar a data com a realização de um encontro subordinado à temática “Bisalhães – A louça Preta”, a realizar no próximo mês de novembro. A ocasião servirá igualmente para a apresentação oficial da emissão filatélica Património da Unesco: Barro de Bisalhães.

Relacionado