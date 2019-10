Lançado novo concurso para a requalificação do Mercado Municipal de Vila Real

Foi aprovada, na última reunião do Executivo, a abertura de novo concurso público para a empreitada de Requalificação do Mercado Municipal, uma vez que o último ficou sem efeito.

Neste novo procedimento o preço base foi fixado em 1.129.605,00 (Um milhão cento vinte e nove mil e seiscentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, estimativa orçamental calculada na sequência da aferição dos preços de mercado por parte da equipa projetista. De referir que se trata de um investimento totalmente suportado pelo erário público municipal, sem recurso a apoios comunitários que, deste modo, foi reforçado em mais cerca de 350.000,00€.

Recorde-se que o Edifício do Mercado Municipal foi alvo de obras de remodelação há cerca de 20 anos, tendo desde então vindo a ser adaptado às novas exigências de utilização e funcionamento. O uso intenso e a falta de obras de manutenção substanciais, nomeadamente ao nível das redes de infraestruturas, conduziram a uma degradação evidente de todo o edifício.

Esta intervenção tem um prazo de execução de 12 meses e irá resolver os problemas identificados no que respeita as infraestruturas, salubridade e funcionalidade do espaço, com reparação de todas as coberturas em telha, substituição dos atuais revestimentos de pavimentos e paredes nos pisos 1 e 2, substituição e reparação das atuais redes de eletricidade, águas/esgotos e pluviais e pintura geral de todo o Edifício. Serão também intervencionados todos os pisos individualmente, de acordo com as necessidades identificadas.