O Município de Alijó lançou, dia 11 de janeiro, o concurso público para a execução do “Plano Integrado e Sustentável de Humanização do Centro Histórico da Vila do Pinhão”, que prevê a requalificação do núcleo urbano do Pinhão.

O concurso tem um valor base superior a 1,1 milhões de euros, sendo que a apresentação de propostas a concurso decorre até ao próximo dia 10 de fevereiro.