Lançada plataforma online da Feira do Folar de Valpaços

Foi lançada, dia 15 de março, a plataforma trabalhada pelo Município de Valpaços para venda online dos produtos de excelência do concelho, que costumam estar disponíveis aos visitantes da afamada Feira do Folar de Valpaços.

Os objetivos passam por criar uma ligação mais facilitada entre o produtor e o consumidor, servindo assim o cliente habitual da nossa feira, que se realizaria nos dias 26, 27 e 28 de março, não fosse a pandemia que atualmente vivemos, mas também conquistar novos mercados e proporcionar negócios por um período mais longo.

www.folarvalpacos.pt dará projeção aos produtos valpacenses, como o Folar de Valpaços IGP, o Fumeiro, o Azeite, o Vinho, o Bolo Podre, o Mel, os Frutos Secos, entre outros, seguindo uma estratégia diferente, mas com o mesmo objetivo, o de dar continuidade ao trabalho realizado ao longo dos últimos anos no desenvolvimento económico do concelho através da aposta na divulgação do setor primário.

Em qualquer hora e lugar, produtores e consumidores estabelecem contactos, quer seja por chamada telefónica, mensagem escrita ou email, criando-se novas formas de chegar aos clientes. Através da plataforma o cliente fica a conhecer a panóplia de produtos de excelência produzidos no concelho, adquirindo com facilidade e transparência e onde o pagamento é feito diretamente ao produtor.

Além desta iniciativa, para tentar atenuar a situação menos favorável pela que passam muitas empresas locais devido à pandemia, o Município de Valpaços levou também a cabo uma forte campanha de divulgação nos principais órgãos de comunicação, afim de impulsionar as vendas.