Lamego voltou a receber este ano a distinção “Município Amigo do Desporto”, criada pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) e pela Cidade Social, empresa especializada na área da certificação da qualidade. Concebido para distinguir os municípios que desenvolvem, reconhecidamente, uma política de apoio ao desporto de excelência, este galardão foi entregue ao Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura, e à Vereadora com o pelouro do Desporto, Ana Catarina Rocha, a 5 de março último.

Ao abrigo desta parceria, o Município de Lamego vai promover, até ao final do ano, uma formação online e assíncrona junto de todos os treinadores de todas as modalidades desportivas que exercem funções ou residem neste concelho. Esta formação é creditada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), permitindo a obtenção de créditos para renovação das suas cédulas.

O programa “Município Amigo do Desporto” tem como base uma rede de municípios portugueses dedicada à partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação. Centrado na intervenção municipal na área das atividades físicas e do desenvolvimento desportivo, também avalia os resultados obtidos pelos municípios e que conta com o apoio institucional do secretário de Estado da Juventude e do Desporto.