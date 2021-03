Lamego vai prestar homenagem a D. António Francisco dos Santos

O Município de Lamego vai prestar uma homenagem a D. António Francisco dos Santos, Bispo que faleceu a 11 de setembro de 2017. A cerimónia consta do descerrar de uma placa evocativa com a inscrição “Os pobres não podem esperar”, situada na rotunda do Centro Escolar de Lamego Nº1, seguindo-se a realização de uma sessão simbólica no auditório deste estabelecimento de ensino com a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Lamego e de diversas autoridades eclesiásticas.

A rotunda do Centro Escolar de Lamego vai acolher no futuro uma escultura da autoria de Francisco Laranjo, conceituado artista plástico lamecense, em tributo a esta indelével figura de Lamego, do Douro e de Portugal.

A cerimónia de homenagem a D. António Francisco Santos tem lugar no próximo dia 19 de março, pelas 10 horas, dia em que é assinalado o 16º aniversário da sua ordenação episcopal.

Natural de Tendais, concelho de Cinfães, D. António Francisco dos Santos concluiu o Curso Superior de Teologia no Seminário Maior de Lamego. Foi Bispo-Auxiliar de Braga, Bispo de Aveiro, tendo sido ainda nomeado sucessor de D. Manuel Clemente como Bispo da Diocese do Porto, a 21 de fevereiro de 2014. Em 2005, foi agraciado com a Medalha de Ouro da Cidade de Lamego, a mais alta distinção outorgada por este Município