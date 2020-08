Lamego vai celebrar Nossa Senhora dos Remédios de 21 de agosto a 9 de setembro

A cidade de Lamego vai celebrar este ano a sua Padroeira em moldes bem diferentes, através de uma Homenagem que será vivida em segurança com a mesma Fé e devoção.

De 21 de agosto a 9 de setembro, o Município de Lamego, a Comissão de Festas e a Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios oferecem um amplo conjunto de realizações culturais e recreativas que vão evocar simbolicamente os principais momentos desta grande tradição e que fazem dela a “Romaria de Portugal”. O momento mais expressivo será vivido a 8 de setembro, dia em que a visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora dos Remédios à cidade será feita em veículo automóvel, sem acompanhamento a pé. Os lamecenses podem saudar em suas casas, das janelas e varandas, a Nossa Senhora dos Remédios.

De entre as inúmeras propostas, fazem parte exposições, conversas, um fogo diário de 12 morteiros e a transmissão à distância duma atuação do Rancho Regional de Fafel, numa evocação do Festival Internacional de Folclore, entre outras iniciativas.

Devido à situação da atual pandemia, a Homenagem a Nossa Senhora dos Remédios será realizada de forma segura e responsável, em respeito pelas orientações e normas da Direção-Geral da Saúde. O objetivo é proporcionar aos lamecenses e aos visitantes as melhores experiências em segurança para que usufruam dos eventos a apresentar.

Enquadrada pela iluminação festiva que ornamenta a Av. Dr. Alfredo de Sousa, aos pés do Santuário dos Remédios, o público ainda poderá provar os sabores tradicionais, descobrir a variedade do artesanato local e visitar outros espaços. Também haverá diversão e eventos temáticos no Jardim da República, no Largo e Rua D. Dinis e no Largo Camões, uma dispersão justificada pela necessidade de evitar aglomerados de pessoas e convidar à fruição de toda a cidade.

Aceda a todas as novidades da edição 2020 da Homenagem a Nossa Senhora dos Remédios em www.aromariadeportugal.pt/ e na respetiva página do Facebook: festasdosremedios

Apelamos a que viva esta Homenagem em horários diversificados, cumprindo todas as normas de segurança.

Celebrações Religiosas

30 de agosto a 7 de setembro

06h – Novena no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

(Emissão em direto pela Rádio Clube de Lamego)

8 de Setembro

10h – Missa da Solenidade de Nossa Senhora dos Remédios Presidida por D. António Couto, Bispo de Lamego

(Emissão em direto pela Rádio Clube de Lamego)

8 de setembro

Visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora dos Remédios à Cidade

Eventos Culturais e Recreativos

21 de agosto

10h – Leitura do Convite à participação na Homenagem à Nossa Senhora dos Remédios

Transmissão pela página do Facebook em www.facebook.com/festasdosremedios

21 de agosto a 9 de setembro

Fogo diário de 12 morteiros, às 12h e às 21horas

21 de agosto

21h – Iluminação Festiva e abertura dos locais de Eventos Temáticos

Jardim da República – Largo D. Dinis – Rua D. Dinis – Av. Dr. Alfredo de Sousa e Largo Camões

24h – Fogo de estoira pelos quatro cantos da Cidade

23 de agosto

Exposição de elementos etnográficos do Douro – Evocação Cortejo Etnográfico

Av. Dr. Alfredo de Sousa

29 de agosto a 30 de setembro

Exposição de Fotografia de Alfredo Santos – “As Festas dos Remédios”

Teatro Ribeiro Conceição – Salão Nobre Albano Vaquero.

29 de agosto

Atuação do Rancho Regional de Fafel – Evocação do Festival Internacional de Folclore

Transmissão pela página do Facebook em www.facebook.com/festasdosremedios

4 de setembro

21h – “Conta-me como era” – Conversa com Firmino Almeida e convidados – Evocação das décadas de 50 e 60 da Cidade de Lamego

Transmissão pela página do Facebook em www.facebook.com/festasdosremedios

6 e 7 de setembro

Exposição “Carro da Cidade” – Evocação da Marcha Luminosa e da Batalha de Flores

Av. Dr. Alfredo de Sousa

7 de setembro

Fogo de artifício em quatro cantos da Cidade

9 de setembro

24h – Encerramento das celebrações de Homenagem à Nossa Senhora dos Remédios com Fogo de estoira pelos quatro cantos da Cidade