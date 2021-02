Lamego: túnel sob o Escadório dos Remédios tira carros do centro da cidade

Lamego vai ter uma nova via estruturante de entrada e saída da cidade, através da construção de um túnel sob o Escadório do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Esta ligação unirá a zona da Meia Laranja ao cruzamento com a EN2 (junto às Piscinas Cobertas Municipais), de modo a permitir a redução do tráfego automóvel no centro da cidade. O Município de Lamego investirá 1.388.550.69€, acrescido de IVA, na construção desta nova infraestrutura viária executada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciada em 85% pelo FEDER. As obras devem começar no segundo trimestre deste ano e têm a duração prevista de 12 meses.

Com duas faixas de rodagem, uma em cada sentido, a nova passagem inferior permitirá uma ligação mais rápida e confortável à A24 e ao nó de distribuição viária da Praça Dr. Fernando Amaral. A evolução urbana de Lamego e a morfologia do seu território colocam problemas de articulação viária entre o seu núcleo central e as restantes zonas, levando grande parte dos automobilistas a atravessarem o seu centro. O novo túnel ajudará a aliviar este grave constrangimento.

A construção de uma passagem inferior sob o Escadório do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios enquadra-se numa estratégia de mobilidade urbana sustentável. O projeto de arquitetura atenua os efeitos da sua construção, junto de um dos monumentos arquitetónicos mais visitados da região do Douro. Assim, serão aproveitadas ao máximo as áreas destinadas aos espaços exteriores adjacentes, dando-lhes um tratamento que contribua para a sua valorização e enquadramento paisagístico.