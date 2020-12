Lamego: troço da Rua do Teatro reabre à circulação automóvel

Já reabriu à circulação automóvel o primeiro troço da Rua do Teatro requalificado no âmbito das obras de reabilitação do espaço público do Largo dos Bancos que a Câmara Municipal de Lamego está a concretizar. No primeiro trimestre do próximo ano, este local vai dar lugar a um novo espaço de lazer e convívio, situado bem no centro da cidade e cuja envolvente possui um valor histórico relevante.

A regeneração do Largo dos Bancos visa reforçar a mobilidade pedonal numa zona de grande afluência. Em concreto, a intervenção no valor de 289.269,68 €, mais IVA, está a requalificar os estacionamentos e a rede viária envolvente de modo a melhorar a circulação automóvel. Todas as vias vão passar a ter apenas um sentido, à exceção do fim da Rua do Largo dos Bancos. As obras vão ainda beneficiar e alargar os passeios em algumas zonas e introduzir novos elementos arbóreos e conjuntos ajardinados.

Esta intervenção é concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.