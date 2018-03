Lamego: Teatro Ribeiro Conceição celebra Dia Mundial do Teatro de portas abertas

Lamego celebrou este ano o Dia Mundial do Teatro abrindo as portas do Teatro Ribeiro Conceição (TRC) para um “Dia Aberto”, no qual os Lamecenses foram convidados a assistir a diversas perfomances animadas pela Filandorra – Teatro do Nordeste e a fazer uma visita guiada ao interior da mais bela sala de espetáculos da região duriense, onde esteve patente ao público uma exposição de figurinos e adereços do TRC. A Vereadora da Cultura da Câmara Municipal, Ana Catarina Rocha, deu as boas-vindas às crianças que frequentam as atividades de ocupação de tempos livres “Páscoa Ativa”.

As celebrações em Lamego do Dia Mundial do Teatro começaram na semana anterior com a apresentação de três peças distintas no TRC, dirigidas sobretudo ao público mais jovem. A representação da “História de Uma Boneca Abandonada“, texto original do dramaturgo espanhol Alfonso Sastre, foi apresentada na continuação do programa experimental CEDITES – Centros de Divulgação de Teatro para as Escolas, que consta na realização dos Ciclos de Teatro para as Escolas no TRC, com o intuito de formar novos públicos. De 19 a 21 de março, e de uma forma gratuita, 1494 alunos e docentes do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico dos estabelecimentos de ensino do concelho assistiram a esta representação. O cartaz de comemorações também levou ao palco as peças “Contos Entrelaçados”, do Clube de Teatro do Colégio de Lamego, e “À Manhã” de José Luís Peixoto.3