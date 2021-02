Lamego: saiba onde encontrar serviços abertos

Com o objetivo de apoiar os setores do comércio e serviços do concelho, em pleno confinamento geral, o Município de Lamego mantém em atividade uma plataforma colaborativa disponível para consulta em www.cm-lamego.pt

Muito intuitiva e de fácil utilização, a plataforma SIG@LAMEGO informa os utilizadores sobre os estabelecimentos e outros agentes económicos que estão abertos ao público, nas áreas da alimentação, comércio, saúde e serviços. A SIG@LAMEGO é “alimentada” diretamente pelos proprietários, através da submissão online dos dados do seu estabelecimento.

O Município de Lamego espera que esta plataforma, criada em parceria com a firma ESRI que cedeu gratuitamente os direitos de utilização do software de Sistema de Informação Geográfica (SIG), constitua uma ferramenta fundamental no apoio à dinamização da atividade económica local, num contexto muito difícil.