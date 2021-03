Lamego: requalificação da Rua Visconde de Arneirós

No âmbito do plano de beneficiação da rede viária do concelho, a Câmara Municipal de Lamego vai requalificar a Rua Visconde de Arneirós, num dos maiores investimentos de sempre a efetuar nesta área, no valor de 1 milhão e 300 mil euros. As obras vão começar muito em breve nesta acessibilidade que liga a Rua 15 de Março e a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, com o objetivo primordial de reforçar as condições de segurança dos peões nas deslocações casa-trabalho e casa-escola.

A Rua Visconde de Arneirós constitui uma das diversas e antigas acessibilidades que liga o centro da cidade de Lamego à sua periferia. Ao longo do seu traçado sinuoso, foram surgindo pequenos núcleos habitacionais e novos equipamentos que incrementaram a circulação de viaturas e sobretudo de peões. Este arruamento não oferece, no entanto, as condições mínimas de utilização e segurança.

Em termos técnicos, a intervenção projetada consistirá na construção de um arruamento com duas faixas de rodagem, com uma largura total de seis metros, e a criação de um passeio que salvaguardará as árvores de grande porte e os muros, possivelmente centenários, que delimitam as propriedades agrícolas da zona envolvente. Também será construída uma nova rotunda junto à urbanização da Quinta de Santo António.

Concretizadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER, as obras de requalificação da Rua Visconde de Arneirós foram adjudicadas à firma “Francisco Pereira Marinho &Irmãos”. O prazo de execução é de 12 meses.