Lamego: reabilitação do Bairro de Alvoraçães decorre a “bom ritmo”

Neste momento, já é possível observar alguns dos contornos finais da intervenção que o Município de Lamego está a concretizar no Bairro Social de Alvoraçães. O objetivo é reabilitar todo o espaço público degradado de forma a dar mais atratividade, dinamismo e conforto aos moradores. Já foram construídas rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e criadas novas áreas de lazer. Também estão a ser requalificadas as zonas verdes e criados mais locais para estacionamento automóvel. Em simultâneo, foram instalados contentores subterrâneos destinados à recolha de resíduos domésticos de forma a melhorar o ambiente urbano e a saúde pública. Este investimento municipal ascende 541.052,95 € (+ IVA), executado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.

“As obras estão a decorrer a bom ritmo. Vamos beneficiar a qualidade de vida dos residentes deste histórico bairro, requalificando por completo o seu espaço público que se encontrava bastante maltratado. A nossa prioridade é desenvolver um sentido de comunidade mais forte entre os moradores, convidando-os a usufruir dos espaços públicos”, explica Ângelo Moura, Presidente da Câmara Municipal.

Nas próximas etapas a concretizar no âmbito da reabilitação do Bairro de Alvoraçães também será renovado o polivalente da antiga Escola Nº1 e o parque infantil da Alameda para garantir melhores condições de segurança aos mais pequenos.

As obras devem terminar em janeiro em 2021.