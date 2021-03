Lamego: prolongado prazo de utilização dos vouchers de apoio ao comércio local

Os consumidores podem utilizar os vouchers de consumo oferecidos no âmbito da campanha “Eu COMPRO no Comércio Local” que decorreu durante a última época natalícia até ao próximo dia 30 de abril. A prorrogação do prazo de utilização deve-se ao facto da generalidade do comércio tradicional ter estado encerrado nas últimas semanas devido à pandemia.

Estes vales podem ser utilizados nos 133 estabelecimentos de comércio que aderiram a esta campanha, cuja listagem permanece sob consulta em www.cm-lamego.pt

Por outro lado, os comerciantes podem entregar depois os vouchers na Loja Interativa de Turismo (LIT) até ao dia 31 de maio, com o objetivo dos respetivos montantes serem devolvidos pela Câmara Municipal de Lamego.