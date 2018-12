O Natal já passou, mas as celebrações desta quadra vão continuar a inspirar a cidade de Lamego com a oferta de uma programação cultural variada e eclética. Durante os próximos dias, o público ainda poderá assistir ao Concerto “Natal Português” (dia 29), no Teatro Ribeiro Conceição, ao Encontro de Cantadores de Janeiras (dia 5), no Largo da Sé, e ao Concerto de Ano Novo “Filarmonia e Fado” (dia 6), com a atuação musical da Filarmónica de Magueija, no TRC. Como complemento, e para que estes dias sejam vividos intensamente, a Câmara Municipal também vai garantir um ambiente de grande animação e confraternização com a realização da Fogueira de Ano Novo e da Fogueira de Reis, duas tradições ancestrais próprias desta época.

Enquanto isso, o tradicional “Mercado de Natal” continua de “portas abertas”, no histórico Largo da Sé, até ao próximo domingo, para todos aqueles que ainda pretendam fazer as últimas compras. A juntar a isto, continuam patentes ao público as montras candidatas à segunda edição do concurso “Montras de Natal“, que tem a adesão de 78 lojas de rua que têm a ambição de serem eleitas a montra mais bonita. No âmbito da campanha “Natal, Comércio Tradicional”, a autarquia está também a promover um sorteio de vouchers de compras que os consumidores podem gastar em nove estabelecimentos comerciais aderentes. Esta campanha vigora até ao dia 6 de janeiro e distribuirá três prémios – 250€, 100€ e 60€ -, a sortear no dia 10.

