Lamego: obras de requalificação do espaço público do Mártir de S. Sebastião e de Medelo

A Câmara Municipal de Lamego vai iniciar muito em breve as obras de requalificação do espaço público do Mártir de S. Sebastião e de Medelo, já adjudicadas pelo valor de 799.745,55€, mais IVA. Com o objetivo de avançar com a ampla reabilitação de uma zona em franco crescimento e localizada próxima de vários serviços públicos, esta intervenção incidirá em três zonas distintas.

Quando estiver concluído, o novo investimento incentivará as deslocações a pé e em bicicleta, através da criação de percursos pedonais requalificados que permitirão a sua utilização de uma forma segura e confortável.

A primeira zona a ser intervencionada será a requalificação viária entre a Igreja do Mártir de S. Sebastião e o Largo dos Lavadouros, em Medelo. Numa segunda zona será executada a requalificação do espaço público e do arruamento viário junto à antiga escola primária de Medelo, com a criação de espaços verdes de enquadramento, recuperando deste modo o vazio urbano. Serão ainda reconstruídos os muros de suporte junto à Urbanização Mártir São Sebastião, que ruíram em janeiro último. Esta derrocada levou a autarquia a realizar, com carácter de urgência, obras de escoramento para garantir a segurança dos prédios situados nas imediações.