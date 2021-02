Lamego: obras de reabilitação no Bairro de Alvoraçães na fase final

A reabilitação do espaço público do Bairro Social de Alvoraçães já está em fase de conclusão. Em breve, será possível ver o resultado final desta intervenção do Município de Lamego que tem por objetivo dar mais atratividade, dinamismo e conforto aos moradores.

A obra está a transformar por completo o seu espaço público, numa área correspondente a 2,3 hectares. Já foram construídas rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e criadas novas áreas de lazer. Também estão a ser requalificadas as zonas verdes e criados mais locais para estacionamento automóvel. Em simultâneo, foram instalados contentores subterrâneos destinados à recolha de resíduos domésticos de forma a melhorar o ambiente urbano e a saúde pública. A obra integra ainda a renovação do polivalente da antiga Escola Nº1 e do parque infantil da Alameda para proporcionar a sua fruição em melhores condições de segurança.

O investimento na regeneração do degradado espaço público do Bairro Social de Alvoraçães ascende 541.052,95 € (+ IVA), sendo executado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.