Lamego: novo Balcão Único de Atendimento concentra vários serviços

Os munícipes já podem revalidar a carta de condução, apresentar despesas junto da ADSE ou alterar a morada no cartão do cidadão no novo Balcão Único de Atendimento do Município de Lamego. Um serviço público que reúne num único local quatro postos para atendimento urbanístico, atendimento geral, tesouraria e atendimento técnico especializado, para além de um quiosque multimédia. O balcão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, à exceção dos serviços de tesouraria que encerram às 16 horas.

Com uma equipa de colaboradores qualificados, o Balcão Único de Atendimento vai ao encontro da prestação de um atendimento mais cómodo e de maior qualidade, respondendo de uma forma mais rápida, fácil e eficiente às necessidades de todos.

Localizado no edifício dos Paços do Concelho, a nova valência surge no âmbito do processo de modernização administrativa que o Município de Lamego tem vindo a desenvolver. A execução deste investimento inseriu-se no âmbito do projeto “D2GOV_Lamego”, aprovado pelo NORTE 2020 e cofinanciado em 85 % pelo FEDER.