Lamego: “Mima-te” é a montra vencedora do concurso de Natal

A loja “Mima-te”, dedicada à prestação de serviços de estética e massagens, situada na Av. Infantaria 9, é a grande vencedora da mais recente edição do concurso “Montras de Natal” que a Câmara Municipal de Lamego promoveu durante a quadra natalícia e que contou com a participação de 63 lojas de rua. No mesmo evento, a montra da florista “Chuva de Prata” arrebatou o segundo lugar e a loja de artigos para criança “Pekenos e Trakinas” a terceira posição.

Pelo quarto ano consecutivo, a autarquia de Lamego promoveu o concurso “Montras de Natal” com o objetivo de revitalizar o comércio tradicional local e dar maior visibilidade a este importante setor económico. Os três primeiros classificados vão agora receber, respetivamente, prémios monetários no valor de 500€, 300€ e 100€. A título excecional, o júri do concurso também decidiu, por sua iniciativa, atribuir uma menção honrosa à loja “Casa das Lãs”, localizada na Rua de Olaria, premiando deste modo a originalidade e criatividade dos materiais utilizados.

Pela primeira vez, os lojistas aderentes que ajudaram a marcar a diferença numa quadra tão especial do ano receberam um prémio de participação no valor de 50€.