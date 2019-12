Lamego: inscrições abertas para o concurso “Montras de Natal”

Durante a quadra natalícia, a Câmara Municipal de Lamego convida todos os estabelecimentos comerciais da cidade, qualquer que seja o ramo de atividade, a participar no concurso “Montras de Natal” que pretende voltar a selecionar as montras mais bonitas. No final, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados.

Os formulários de candidatura para os lojistas que desejam participar estão disponíveis em www.cm-lamego.pt e no Balcão de Atendimento do Município de Lamego.

A magia do Natal vai voltar à cidade de Lamego com a realização da campanha “Natal, Comércio Tradicional”, promovida pela autarquia, com o objetivo de incentivar os lamecenses a fazerem aqui as suas compras. A partir do próximo domingo, e até ao dia 25 dezembro, o “Mercado de Natal” oferece, na Av. Dr. Alfredo de Sousa, um vasto leque de produtos que constituem sugestões de presentes originais e de grande beleza. Na contagem decrescente para a noite mais familiar do ano, também haverá iluminação festiva da época e muita animação de rua.