Lamego: idosos e profissionais do Lar de Arneirós vacinados contra a Covid-19

Viveram-se momentos de esperança e ânimo na manhã desta terça-feira, dia 12, no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, com o início do processo de vacinação dos utentes e funcionários. Um dia há muito aguardado e vivido por isso com uma grande expetativa numa altura em que a pandemia da COVID-19 atinge o ponto mais crítico de sempre em Portugal.

No total, 64 utentes e 40 funcionários da Misericórdia de Lamego receberam a vacina da Pfizer que abrange, numa primeira fase, os lares e as unidades de cuidados continuados em todo o país, onde não se verificam surtos. Os utentes do Lar de Arneirós não escondem que estão ansiosos para voltar a ter alguma liberdade, depois de passarem muitos meses em isolamento. A segunda toma da vacina decorrerá no próximo dia 2 de fevereiro.

Satisfeito com o início da campanha de vacinação nesta valência, o Provedor António Carreira afirma que o controlo da pandemia no seio desta instituição de solidariedade social constitui a sua maior preocupação: “Temos a responsabilidade e a obrigação de zelar pelo bem-estar dos nossos utentes. A sua vida não tem preço”.