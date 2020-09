Lamego: Festas dos Remédios são Maravilha da Cultura Popular

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios são oficialmente uma das “7 Maravilhas da Cultura Popular” de Portugal. A cerimónia final do concurso foi transmitida na RTP a partir de Bragança, tendo estado em competição 14 representantes da cultura popular, originárias de todo o país, que foram eleitas depois através de votação popular. “Um grande agradecimento aos Lamecenses, aos durienses, aos portugueses e todos os outros que elevaram as nossas Festas a este lugar mais alto. Esta é uma grande homenagem à Nossa Senhora dos Remédios”, destacou o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, após ter recebido o troféu desta gala pela mão de Catarina Furtado e José Carlos Malato, os anfitriões da noite.

Entre as 504 candidaturas apresentadas no início, a “Romaria de Portugal” logrou alcançar a grande final, após ter superado as eliminatórias anteriores. “Esta romaria tem mantido a sua matriz religiosa e preservado a sua tradição. Aqui, o cunho religioso é muito importante, nomeadamente a Majestosa Procissão de Triunfo”, explicou Ana Catarina Rocha, vereadora da Cultura, durante a apresentação pública destas festividades na última fase da eleição.

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios são a expressão da autenticidade e religiosidade de Lamego e da região do Douro. De características únicas em Portugal, o momento mais alto é a celebração a Majestosa Procissão de Triunfo, realizada a 8 de setembro, durante a qual os andores ostentam imagens sagradas puxadas por juntas de bois, como manda a tradição. Uma experiência única vivida todos os anos por muitos milhares de pessoas.