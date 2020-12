“Lamego Educa” promove plano de educação para a cidadania

O Município de Lamego, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Projeto “Lamego Educa”, está a desenvolver uma importante iniciativa de educação para a cidadania, dirigida aos alunos do 1º ciclo do ensino básico dos agrupamentos de escolas parceiros. Sob o mote “Parar, Pensar e Agir!”, esta ação quer estimular a criação de cidadãos mais informados, ativos, empreendedores e solidários, para responder aos desafios de um mundo global e em constante mudança.

Neste âmbito, e até ao final do atual ano letivo, serão dinamizadas várias ações de sensibilização que abrangem os domínios do Desenvolvimento Sustentável, da Educação Ambiental e da Saúde. O objetivo final da iniciativa “Agentes de Cidadania” é motivar os mais novos a tornarem-se eles próprios agentes mais ativos, contribuindo para o desenvolvimento de princípios e valores de cidadania.

Nas salas de aula do concelho de Lamego, decorre este mês a primeira sessão que aborda a temática da Educação para a Saúde. Os alunos são desafiados a tornarem-se super-heróis de saúde pública e a refletirem sobre diversas ações que ocorrem nesta área durante o seu quotidiano.

O projeto municipal “Lamego Educa” é financiado pelo Norte 2020.