Lamego desafia colaboradores a aderir à Luta Contra o Cancro da Mama

O Município de Lamego aceitou o repto da Delegação de Lamego da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional Norte e desafia todos os colaboradores a utilizar uma peça de vestuário cor-de-rosa, ou outro elemento que possam usar, no próximo dia 30 de outubro. O objetivo desta ação é sensibilizar a população, no Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

Pelo sexto ano consecutivo, o Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a desafiar a comunidade a assinalar o Outubro Rosa, “mergulhando numa autêntica onda de cor, alerta, atividade e muita solidariedade”.

Participar nesta verdadeira “Onda Rosa” é fácil e está ao alcance de todos. De forma individual ou em grupo, podem ser promovidas atividades para grupos organizados ou simplesmente passando a palavra.

Os interessados devem inscrever-se em www.ligacontracancro.pt/noticias/detalhe/url/outubro-rosa-no-norte/ ou enviar o registo da sua atividade para o e-mail delegacao.lamego@ligacontracancro.pt