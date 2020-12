Lamego: criada linha de apoio para pedir ajuda alimentar

Se reside no concelho de Lamego e precisa de receber apoio alimentar contacte o nº 254 609 600. Após o registo do seu pedido, o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Lamego avalia a sua situação para dar toda a ajuda de que necessita.

O Município de Lamego criou uma rede de apoio social com o objetivo de auxiliar as pessoas que recentemente ficaram em situação de vulnerabilidade económica e enfrentem por isso necessidades de carência alimentar, no contexto da atual pandemia. O programa “Lamego Ajuda Alimentar” é desenvolvido em articulação com diversas instituições locais que já prestam ajuda alimentar, de forma a que este reforço seja o mais célere possível e adequado à especificidade de cada família.

Em simultâneo, o combate à pobreza e à exclusão social neste concelho é reforçado com o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) que tem como objetivo de responder à grave crise gerada pela pandemia. Na prática, o atual apoio alimentar e outros bens de consumo básico chega a um maior número de pessoas carenciadas, promovendo assim a sua inclusão.

Neste território, o Município de Lamego é a entidade coordenadora, enquanto que a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, o Centro Diocesano de Promoção Social e o Centro Social e Paroquial de Ferreirim têm o estatuto de entidades mediadoras. Este novo modelo de ajuda assegura ainda, pela primeira vez, a distribuição de cabazes alimentares adequados do ponto de vista nutricional.