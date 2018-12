Animação de rua itinerante, sessões especiais de cinema, desfile de pais natal, musicais, concertos, encontros de cantadores de janeiras e muitas outras atividades prometem preencher, até ao dia 6 de janeiro, a programação de Natal que a Câmara Municipal de Lamego está a oferecer para celebrar esta quadra, num ambiente de grande animação e confraternização. Com o objetivo de garantir que estes dias sejam vividos intensamente, a autarquia garante diversão para todos e para todas as idades.

Em simultâneo, continua a decorrer, no histórico Largo da Sé, o tradicional “Mercado de Natal”, composto por dez stands, onde é possível concretizar, todos os dias, as habituais compras natalícias, adquirindo presentes regionais e muito originais. Além disso, inserido na campanha “Natal, Comércio Tradicional” que a autarquia está a desenvolver com o objetivo de incentivar os lamecenses a fazerem aqui as suas compras, decorre a segunda edição do concurso “Montras de Natal”, com a adesão de 78 lojas de rua, candidatas a serem eleitas a montra mais bonita.

A Câmara Municipal organiza ainda o primeiro sorteio de vouchers de compras que, posteriormente, os consumidores podem gastar em nove estabelecimentos comerciais aderentes. Esta campanha está em vigor até ao dia 6 de janeiro e distribuirá três prémios – 250€, 100€ e 60€ -, a sortear no dia 10 de janeiro. Até lá, depois de efetuarem as suas compras, as pessoas podem colocar os cupões atribuídos nas tômbolas instaladas na Loja Interativa de Turismo, no Teatro Ribeiro Conceição e nos Paços do Concelho.

Como pode ver, o espírito de Natal já impera em Lamego. Deslumbre-se e viva esta quadra com grande intensidade.

Deixe o seu Comentário

Comentário