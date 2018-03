Lamego celebra em palco o Dia Mundial do Teatro

Lamego celebra este ano o Dia Mundial do Teatro com a apresentação de diversos espetáculos de teatro e animação no palco no Teatro Ribeiro Conceição (TRC). O cartaz de comemorações promovido pela Câmara Municipal culmina no próximo dia 27 com a realização da iniciativa “Dia Aberto”, onde o público em geral é convidado a assistir a diversas perfomances e a uma exposição de figurinos e adereços no TRC, bem como a visitas guiadas ao interior da mais bela sala de espetáculos da região duriense.

Até lá, esta efeméride também será recordada com a apresentação de três peças distintas que pretendem homenagear esta nobre arte: “História de uma Boneca Abandonada”, “Contos Entrelaçados” e “À Manhã”.

Assim, de 19 a 21 de março, a Filandorra – Teatro do Nordeste “regressa” ao TRC com um Ciclo de Teatro para a Infância com a apresentação do espetáculo “História de Uma Boneca Abandonada“, de Alfonso Sastre, dirigido às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. No dia 24, a Filandorra “entra” novamente em palco com a peça “À Manhã”, de José Luís Peixoto, um dos autores de maior destaque da literatura portuguesa contemporânea. Esta obra retrata o quotidiano do mundo rural, abordando as problemáticas do despovoamento e do envelhecimento das populações das aldeias. Por último, no âmbito desta semana comemorativa, o Clube de Teatro do Colégio de Lamego leva à cena a peça “Contos Entrelaçados”, uma manta de retalhos de contos infantis que se unem na partilha de ensinamentos e lições de vida.