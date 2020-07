Lamego: avança a requalificação do Largo dos Bancos e da Rua do Teatro

A Câmara Municipal de Lamego informa todos os munícipes que, com o arranque das obras de requalificação do espaço público do Largo dos Bancos, será necessário proceder ao condicionamento da circulação e do estacionamento automóvel nesta zona central da cidade.

Durante este período, os automobilistas devem respeitar a sinalização temporária existente e os condicionalismos apresentados pelas autoridades competentes.

A requalificação do espaço público do Largo dos Bancos visa reforçar a mobilidade pedonal nesta zona de grande afluência, bem como promover um novo espaço de lazer e convívio. Em concreto, a intervenção vai requalificar os estacionamentos e a rede viária envolvente de modo a melhorar a circulação automóvel. Todas as vias vão passar a ter apenas um sentido, à exceção do fim da Rua do Largo dos Bancos. As obras vão ainda beneficiar e alargar os passeios em algumas zonas e introduzir novos elementos arbóreos e conjuntos ajardinados.

A Câmara Municipal de Lamego apela à compreensão de todos por eventuais incómodos causados a peões e a automobilistas.