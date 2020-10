Lamego assinalou Dia Mundial da Alimentação com jogo didático

Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, o Município de Lamego, através do Projeto “Lamego Educa”, dinamizou junto de todos os alunos do 1º ciclo o jogo didático “Quantos Queres – Dia da Alimentação” de modo a torná-los parte ativa de um contexto alimentar mais sustentável e de um mundo com menos desperdício alimentar. Em simultâneo, foi também desenvolvida na hora de almoço uma ação de sensibilização nos refeitórios dos estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escola Parceiros do Projeto. As crianças foram desafiadas a descobrir as cores do seu prato para deste modo conseguirem reconhecer todos os nutrientes presentes nos alimentos, bem como os benefícios para a sua saúde e desenvolvimento.

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Projeto “Lamego Educa” assinalou mais uma vez esta efeméride para convidar toda a comunidade educativa a refletir sobre as escolhas alimentares saudáveis, os hábitos alimentares sustentáveis e o papel a desempenhar na redução do desperdício alimentar.

Celebrado desde 1981, o Dia Mundial da Alimentação é comemorado em mais de 150 países com o intuito de alertar e consciencializar a opinião pública para questões globais relacionadas com a alimentação e a nutrição.