“Lamego Ajuda” garante apoio social de emergência

Precisa de apoio social ou psicossocial de emergência no contexto da atual situação de pandemia?

Com a entrada em vigor do novo confinamento geral, o Município de Lamego informa que o programa “Lamego Ajuda” auxilia e protege as pessoas mais vulneráveis, em particular a população idosa, ou em situação de isolamento social e sem retaguarda familiar.

Até ao momento, este projeto municipal já prestou, gratuitamente, apoio social a mais de 260 famílias. As equipas profissionais asseguram a aquisição e a entrega ao domicílio de bens alimentares de primeira necessidade e de medicação.

O Programa “Lamego Ajuda” não substitui outras equipas multidisciplinares que intervêm neste território, nem o apoio concedido por instituições de solidariedade social (IPSS´s), no âmbito da realização de apoio alimentar e de outras valências domiciliárias.

Como medida complementar, são ainda efetuadas entregas domiciliárias de medicação hospitalar a residentes no concelho. Esta distribuição é realizada ao abrigo de um protocolo de colaboração estabelecido com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

No quadro da atual ameaça à saúde pública, os munícipes que necessitam de apoio devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil, através do telefone 254 095 000 ou do e-mail lamego.ajuda@cm-lamego.pt, fazendo a sua identificação. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.