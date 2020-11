“Lamego Ajuda” garante apoio a mais de 220 famílias

Numa altura de agravamento da situação epidemiológica no país e no concelho, o programa “Lamego Ajuda” continua a levar medicação e bens alimentares de primeira necessidade a casa das pessoas. Até ao momento, este projeto dinamizado pelo Município de Lamego já prestou, gratuitamente, apoio social de emergência a mais de 220 famílias. São sobretudo idosos e doentes que sofrem de várias patologias como diabetes e hipertensão.

Em simultâneo, também está ativa uma linha de atendimento especializada, através da qual é prestado apoio e acompanhamento psicológico aos munícipes. À distância, é concedida ajuda na gestão do isolamento, ansiedade e angústia relacionados com o período da atual pandemia. Como medida complementar, são ainda efetuadas entregas domiciliárias de medicação hospitalar a residentes no concelho. Esta distribuição é realizada ao abrigo de um protocolo de colaboração estabelecido com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

No quadro da atual ameaça à saúde pública, o programa “Lamego Ajuda” está disponível através dos seguintes contactos: tel: 254 095 000 e email: lamego.ajuda@cm-lamego.pt. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.

O concelho de Lamego conta ainda com outros projetos que preveem a oferta de ajuda alimentar, adequada à especificidade de cada família, a pessoas em situação de carência económica. É disso exemplo o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, o Banco Alimentar contra a Fome, as Cantinas Sociais, entre outros. Este trabalho em rede garante que, numa lógica de congregação de esforços, não falte comida à mesa das famílias sinalizadas e de comprovada carência económica.