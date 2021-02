“Lamego Ajuda” compra e leva bens a casa das pessoas

O programa “Lamego Ajuda” continua a prestar apoio social de emergência na atual situação de pandemia. Compra e entrega medicação e bens de primeira necessidade em casa dos lamecenses. O serviço é gratuito e é dirigido a grupos de risco, nomeadamente pessoas com idade superior a 65 anos, doentes crónicos, portadores de deficiência e quem se encontra em situação de isolamento e sem suporte familiar e social.

O programa “Lamego Ajuda” presta ainda apoio psicossocial de emergência sobre questões de gestão emocional relacionadas com a pandemia. É dirigido aos munícipes que necessitam de ajuda na gestão do isolamento, ansiedade e angústia associada a este período.

No quadro da atual ameaça à saúde pública, este programa municipal está disponível através dos seguintes contactos: tel: 254 095 000 (Serviço Municipal de Proteção Civil) e email: lamego.ajuda@cm-lamego.pt. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.