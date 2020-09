Lamego acolheu carros clássicos da Rota das Vindimas

Este ano, a Douro Experience – Rota das Vindimas regressou à estrada e escolheu a cidade de Lamego como o centro nevrálgico deste evento para automóveis antigos. Após cumprirem muitos quilómetros no Douro Vinhateiro, Jorge Santos Silva e Helena Silva, ao volante de um Ford A Roadster (1930), foram os grandes vencedores deste rali de regularidade histórica.

Marcaram presença em Lamego 23 belos automóveis antigos/ clássicos portugueses, espanhóis e franceses. Os corredores chegaram no primeiro dia de prova em frente à Loja Interativa de Turismo. No dia seguinte, sábado, estiveram aparcados na Av. Dr. Alfredo de Sousa, onde foram o centro de todas as atenções, partindo em seguida para calcorrear as estradas durienses. Por fim, à noite, no regresso a Lamego, decorreu a cerimónia de entrega de prémios aos vencedores.

Organizada pela Vintage Celebration, com o apoio do Município de Lamego, a 7ª Douro Experience – Rota das Vindimas também ofereceu, como é hábito, uma forte componente social, proporcionando dias agradáveis no coração da região duriense. O elevado nível dos carros participantes, fazem da Rota das Vindimas, antigo Rali Vinho do Porto Clássico, o mais importante evento do género realizado no Norte do país.