Lamego acolhe apresentação de Orçamento Participativo

A cidade de Lamego vai acolher na próxima sexta-feira, 6 de abril, uma sessão de apresentação do Orçamento Participativo Portugal (OPP), um processo democrático, através do qual as pessoas apresentam propostas de investimento e escolhem, através do voto, quais os projetos que devem ser implementados em diferentes áreas de governação. Este encontro decorrerá no Quartel de Santa Cruz, a partir das 18 horas, e contará com a presença da secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca. A entrada é livre.

As pessoas podem participar nesta iniciativa do Governo português apresentando e votando ideias para o país. Até 24 de abril, é possível apresentar propostas no portal do OPP ou em encontros participativos, em diferentes locais do país. A votação começa a 11 de junho. Podem registar a sua proposta ou votar nos projetos da sua preferência nas bibliotecas públicas municipais e Espaços Cidadão.

Até 30 de setembro todos podem escolher, através do voto, como vão ser investidos 5 milhões de euros.