Lamego: ação de plantação de árvores autóctones na Serra das Meadas

A Câmara Municipal de Lamego levou a cabo esta semana uma ação de plantação de árvores autóctones, na Serra das Meadas, com o objetivo de assinalar o “Dia Mundial da Floresta”. O Presidente Ângelo Moura acompanhou o processo de plantação de duas mil árvores, oferecidas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pela Quercus-Associação Nacional de Conservação da Natureza, na sequência de uma candidatura ao projeto “Floresta Comum”.

Esta ação visou promover e divulgar a importância das árvores para a preservação da natureza e do meio ambiente e alertar para a importância da arborização e reflorestação da Serra das Meadas. As espécies autóctones plantadas foram o pinheiro-bravo, o carvalho, o freixo e o medronheiro, em vários hectares de extensão, pela equipa de sapadores florestais e pelos serviços municipais da área do Ambiente.