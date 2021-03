“Lamecus Educa”: apresentação da plataforma de combate ao insucesso escolar

O Município de Lamego, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Projeto “Lamecus Educa”, vai apresentar aos pais e encarregados de educação do 1º ciclo todas as potencialidades da Plataforma de Aprendizagem, Colaboração e Partilha – “Lamecus Educa”. As sessões vão decorrer via Zoom nos próximos dias 12 e 19 de março, pelas 19 horas.

Dirigida à comunidade escolar, a plataforma “Lamecus Educa” quer garantir a igualdade de acesso a uma educação de qualidade. Esta plataforma online favorece a realização de atividades dinâmicas e lúdicas e promove conhecimentos, competências e valores que ajudam as crianças a desempenhar um papel ativo na comunidade. Em simultâneo, este projeto potencia a participação ativa dos alunos e das famílias no processo educativo.