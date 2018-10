A decisão da instalação no campus universitário em Vila Real foi tomada pelo consórcio.

O CoLAB ForestWISE, Laboratório Colaborativo da Floresta, vai ficar instalado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). A assinatura da escritura notarial decorreu a 29 de setembro, no Porto, e contou com a presença de todos os parceiros do Consórcio.

O ForestWISE tem por finalidade a realização de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D), transferência de conhecimento e tecnologias, em articulação com outras entidades, com vista à proteção e gestão sustentável da floresta, à definição e otimização dos processos associados à gestão dos incêndios rurais, à otimização dos benefícios da floresta para a sociedade, e à potenciação do emprego qualificado e emprego científico em estreita colaboração com entidades sociais e económicas.

São 16 as entidades que constituem o consórcio do CoLAB, nomeadamente: Altri florestal, Amorim, EDP distribuição, Europac, Estrutura de Missão/AGIF, INESC TEC, INIAV, IPMA, ISA, REN, Sonae Arauco, The Navigator Company, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora e UTAD.

A instalação do CoLAB na UTAD reflete uma vontade de dotar as regiões do interior de uma estrutura que possa marcar a diferença na dinamização de todos os agentes das Fileiras da Floresta. Sendo a Floresta Portuguesa uma fonte de desafios enormes e estruturantes, são muitas as expectativas colocadas nesta nova estrutura, considerada estratégica pelo Governo de Portugal, pelos agentes de ensino e pelas principais empresas e indústrias portuguesas.

Para a instalação deste laboratório foi nomeada uma comissão, sob a responsabilidade de José Manuel Mendonça, do INESC TEC, e representantes da UTAD, da Universidade de Aveiro, das empresas do Setor Florestal e das empresas do Setor energético.