Kia Picanto GT Cup estabelece novo recorde em Vila Real

Cinquenta edições com muitas histórias para contar e onde, a exemplo do ano passado, a comitiva do Kia Picanto GT Cup será protagonista: é desta forma que pilotos, equipas e a Organização da prova encaram a participação do Troféu monomarca mais picante da Velocidade Nacional no Circuito de Vila Real, até porque os ingredientes que contribuíram para duas fantásticas corridas em 2018 foram reforçados.

Além de contar com um Kia Picanto GT Cup mais potente face à época transata, o regresso da competição promovida pela Kia Portugal e a CRM Motorsport ao famoso traçado citadino será feito com recorde de inscritos em solo vila-realense, com 29 pilotos e 23 carros a comparecerem com grande entusiasmo ao repto imposto por este enorme desafio de condução.

Com os concorrentes das categorias Júnior e Pro separados por curtíssimas diferenças nas provas já realizadas, esta visita ao Circuito de Vila Real assume-se como o primeiro ‘match-point’ na definição das duas classes: além de se assinalar a terceira de cinco provas da competição, todos os pilotos procurarão obter o melhor resultado possível na definição das grelhas de partida, cientes de que, num circuito citadino, o mínimo deslize pode provocar estragos irreparáveis.

A motivá-los estará ainda a reconhecida paixão do público local, incentivando grandes desempenhos ao volante!

À partida para esta prova estarão 14 pilotos da categoria Júnior, 13 pilotos da categoria Pro, dois pilotos por definir e os habituais dois convidados (categoria Guest) da Kia Portugal, com Manuel Fernandes a dividir a condução do carro nº 7 com o jornalista Pedro Silva, Diretor da revista especializada em automóveis Auto Drive.Face à última ronda, em Braga, destaque para os regressos de Francisco Esperto e Nuno Caetano.

Além de ter vencido uma das corridas na passagem do Troféu pelo Circuito de Vila Real na temporada passada, o piloto apoiado pela Auto Avenida (Francisco Esperto) encontra-se ainda muito motivado pelo 2º lugar obtido na categoria RC5, ao volante do Kia Picanto GT Cup, no último Rali de Castelo Branco. O mesmo acontece com Nuno Caetano, que terminou a prova na 3ª posição da categoria RC5 e não quis falhar a oportunidade de correr em Vila Real.

A acompanhá-los na grelha de partida estarão os pilotos Univex e Corvauto, Manuel Gião e João Santos, mas também o rosto do CarOnline.Tv, Hugo Marcos, a dupla assistida pela G-Tech, José Supico e Henrique Van Uden, e os vila-realenses Simplício Taveira, Francisco Marrão e Pedro Alves, que tentarão naturalmente aproveitar o facto de correrem ‘em casa’ para obterem um bom resultado.

Juntam-se a este grupo de pilotos Sérgio Azevedo, Manuel Moura Teixeira, Orlando Batina e Rui Silva, com o último a vencer à geral e na categoria Júnior neste mesmo circuito em 2018, a quadra da Speedy Motorsport formada por Miguel Abrantes, Luís Tavares, Alexandre Areia e João-Aguiar Branco, e o trio apoiado pelo Team Norte e a M Coutinho, Luís Lisboa, David Matos Chaves e Francisco Coutinho.

Mas também a promessa assistida pela BCM Sports, José Bastos, o jovem que corre no Kia Picanto GT Cup preparado pela Garagem João Gomes, Guilherme Dal Maso, os representantes da FPAK e da SGS Car, Rodrigo Ferreira e Tiago Madeira, e os vencedores da edição 2019 do Kia Racing Opportunity, Vasco Pereira e Rúben Rocha.

Ao contrário de provas anteriores, a competição terá início na Sexta-Feira, 6 de Julho, com quatro sessões de treinos livres e cronometrados, cabendo ao Sábado de 7 de Julho a realização das duas corridas.