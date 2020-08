Junta de Freguesia de Vila Real alerta para fissuras na estrada de acesso à A4

A Junta de Freguesia de Vila Real alertou, hoje, para o perigo de despiste existente na via de acesso à A4 localizada no interface da Freguesia de Vila Real com a de Folhadela.

“Têm sido vários os alertas relativos à solução técnica adotada para a resolução das fissuras no pavimento implementada pela Globalvia Transmontana, concessionária dessa via, que resulta na perda de aderência de todas as viaturas (particularmente os motociclos)”, alertou o presidente da Junta, Francisco Rocha.

De notar que esta mesma solução técnica foi adotada ao longo da Nacional 2, com os mesmos efeitos e perigos para a integridade física dos condutores.

A Junta de Freguesia de Vila Real já deu nota desta situação à Globalvia Transmontana e à Infraestruturas de Portugal, estando a aguardar resposta e uma correção o mais rapidamente possível. Foi também dado conhecimento deste perigo ao Município de Vila Real.