Junta de Freguesia de Lordelo apela ao civismo no estacionamento do hospital

A Junta de Freguesia de Lordelo, presidida por José Gomes, está a proceder à limpeza do parque de estacionamento do Hospital de Vila Real, uma vez que, neste local, é frequente encontrar lixo espalhado pelo chão.

A Junta de Freguesia alertou, assim, para o cumprimento das regras de higiene. “Vimos alertar para as regras de asseio do parque, e consciencializar os cidadãos para não deitarem o lixo no chão. É obrigação de todos cumprir as regras e deixar os espaços seguros e limpos, preservando a nossa saúde e higiene”, referiu a Junta.

“É obrigação de todos nós conservar os espaços para que todos possamos usufruir deles em pleno, e a colaboração de todos os cidadãos para a manutenção da nossa freguesia é fundamental”, concluiu, em comunicado.