JSD Distrital de Vila Real inicia mandato adaptando-se aos novos tempos

A JSD Distrital de Vila Real tomou posse formalmente no passado dia 26 de Setembro, em Mondim de Basto. O arranque do mandato desta estrutura ocorreu através deste acto protocolar adaptado às contingências adjacentes da Covid-19 e do iniciar de um Ciclo de Conferências que decorrerá ao longo do mesmo, que pretende desencadear o debate e a reflexão crítica sobre temas pertinentes à sociedade e em concreto à região.

Na Biblioteca Municipal de Mondim de Basto, na cerimónia de tomada de posse as intervenções foram da Presidente da Mesa do Congresso Distrital, Daniela Vassal, do Presidente da JSD Distrital, André Fontoura Faria e por último da parte do PSD Distrital, o seu Presidente, Fernando Queiroga.

O Presidente da estrutura política juvenil apontou na sua intervenção os eixos estratégicos que a sua equipa pretende levar a cabo, tais como as áreas de trabalho e sobretudo a forma de agir politicamente, através da proximidade, auscultação e reflexão crítica.

“Queremos dar voz a toda uma nova geração. Queremos que a nossa região tanto quanto uma origem possa ser um destino.”, afirmou André Fontoura Faria.

No atinente à conferência feita em modelo híbrido com presença física reduzida e transmissão em directo via live streaming, intitulada: “Sociedade em tempos de Pandemia: Uma oportunidade para o Interior?”, que contou com o Presidente da JSD Nacional e os Deputados Luís Ramos e Ricardo Batista Leite.

As temáticas abordadas neste tópico de reflexão referente ao interior versaram desde a Saúde Pública, Representatividade dos Jovens, aos Planos de Recuperação Nacional e Europeu na senda da Pandemia.

No final, ficou um debate e reflexão crítica com os presentes, acerca dos desafios e oportunidades para o Interior nomeadamente no respeitante à sua inserção num contexto urgente de descentralização, num mundo global e interdependente entre si.