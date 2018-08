Entre os dias 23 e 27 de julho, três dezenas de crianças e jovens de Boticas participaram na Universidade Júnior do Porto, o maior programa nacional de iniciação ao meio universitário, destinado aos estudantes entre o 5º e o 11º ano de escolaridade.

Durante uma semana os jovens tiveram a oportunidade de conhecer as catorze faculdades da Universidade do Porto (UP), uma escola de negócios (Porto Business School), várias unidades de investigação e participar em diversas atividades e projetos em áreas como as Ciências, Tecnologias, Humanidades, Artes e Desporto.

No regresso a casa, os jovens não esconderam a satisfação e entusiasmo pela experiência vivenciada e agradeceram a oportunidade de poderem participar nesta iniciativa, que lhes permitiu ter a perceção da área que mais os fascina e, simultaneamente, sentirem de perto um pouco da vida académica.

De salientar que, à semelhança do ano anterior, o Município de Boticas suportou a totalidade das despesas inerentes à participação dos jovens no programa, através do pagamento da propina, alojamento e transporte.